Gemeente zoekt hulp voor onderhoud begraafplaatsen

Heers telt in totaal 17 begraafplaatsen. Het onderhouden van die begraafplaatsen, samen met de rest van het patrimonium, is een hele klus voor de groendienst. “Vooral door het verbod van herbiciden”, legt bevoegd schepen Jozef Royer uit. “De voorbije jaren deden we dan ook een beroep op vzw De Ploeg. Maar we willen in de toekomst onze inwoners de kans geven om zelf de begraafplaatsen te onderhouden. Dit moet natuurlijk niet gratis gedaan worden.”

Als je hiervoor interesse hebt, kan je dit tot 31 januari doorgeven via melding@heers.be of via 011/48.68.23. Nadien volgt er een coronaveilige infovergadering waarin alle begraafplaatsen, voorwaarden en de vergoedingen besproken worden.