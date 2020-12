Fotograaf ontsnapt op een haar na van aanstormende jeep die uit de bocht gaat tijdens woestijnrally

Tijdens de ‘Jhal Magsi Jeep Rally’ in Pakistan kon een fotograaf maar net ontsnappen aan de dood. Hij was beelden aan het maken van de rally, maar moest het plots op een lopen zetten toen een terreinwagen met hoge snelheid uit de bocht ging. De bestuurder van de jeep had gevraagd om gefilmd te worden door een drone, waardoor de spectaculaire crash werd gefilmd. Er raakte niemand gewond.