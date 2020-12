Na een mysterieuze monoliet op de Tiendeberg in Riemst, duikt nu ook een monoliet op in Maaseik langs de Rotemerlaan. Uniek aan deze verschijning is dat er ook een Latijnse spreuk op staat: 'Fortis in unum' wat 'samen sterk' kan betekenen. Vermoedelijk om de voorbijgangers een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijden.

