Personeelstekort in zorgsector door corona: 125 Limburgse studenten springen vrijwillig bij

125 Limburgse studenten zijn tijdens deze coronapandemie als vrijwilliger aan de slag in de zorgsector. Dat melden de Universiteit Hasselt en de Hogescholen UCLL en PXL. Heel wat zorginstellingen krijgen te maken met personeelsuitval door corona waardoor ze extra helpende handen kunnen gebruiken. Daarom richtten de drie Limburgse hoger onderwijsinstellingen het platform www.studenthelptzorg.be op. Daarop kunnen studenten zich aanmelden als vrijwilliger, én zorgorganisaties kunnen aangeven of ze hulp nodig hebben. Wij volgden de 21-jarige Chiara Derickx in het woonzorgcentrum Aan de Beverdijk in Hamont-Achel.