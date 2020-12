Toon Aerts vraagt erkenning: “Onderschat onze prestaties naast Wout en Mathieu niet, wij zijn geen tweederangscoureurs”

Zijn zege op nieuwjaarsdag 2017 omschrijft Toon Aerts bijna vier jaar later nog steeds als één van de mooiste uit zijn carrière. Een nieuwe triomf in de GP Sven Nys, de vijfde manche in de X2O Badkamers Trofee, wordt moeilijk. “Ook als concurrent is het knap om te zien hoe goed Wout en Mathieu het doen.”

De derde plaats in de wereldbekerwedstrijd in Dendermonde heeft Toon Aerts deugd gedaan. De kopman van Telenet Baloise Lions - op 1 januari Trek Baloise Lions - stond in december al op het podium in Gavere en Boom, maar in de drukke eindejaarsperiode lijkt dat voor een veldrijder een eeuwigheid.

“Het voelde toch alsof het al even geleden was”, aldus Aerts in een persbericht. “Maar die prestatie op zo’n zwaar parcours is een bevestiging van de goede vorm, ondanks dat ongeval (Aerts werd eerder deze maand op training aangereden, red.). Ik voel dat ik straks terug over de allerbeste benen zal beschikken. In Baal moet ik opnieuw meedoen voor het podium.”

Aerts was aan het seizoen begonnen met drie zeges in vier wedstrijden, sindsdien stokt de teller. De terugkeer van Mathieu van der Poel en Wout van Aert maakt de opdracht van Aerts nog wat moeilijker, al zorgt die uitdaging niet voor extra zenuwen. “Met hen erbij is de cross toch wat aantrekkelijker geworden. Bovendien zie je dat ze niet meer eender wanneer wegrijden van de rest. Ze blijven een klasse sterker, maar ze moeten toch meer moeite doen voor hun overwinning.”

© BELGA

Erkenning

De strijd om de derde plaats vindt Aerts echter niet minderwaardig. “Uiteraard hoop je op een dag die zege tegen Wout en Mathieu te pakken. Dat lukt misschien een paar keer in je carrière en dat maakt het alleen maar mooier. Maar met die twee jongens aan de start is een derde plaats meer waard dan anders”, klinkt het.”

“Toen je Wout en Mathieu op de weg bezig zag, dan besefte je al snel dat ze niet naar de cross zouden komen voor een tiende plek. Voor tv werd ik een echte fan van Wout, dan zat ik echt te supporteren voor hem. Als concurrent is het knap om te zien hoe goed zij het doen.”

Door die knappe prestaties van van Aert en van der Poel voelt Aerts ook een groeiend respect voor de prestaties van de andere crossers. “In het verleden is dat misschien te weinig gezegd. De wegrenners die het hoofd moesten buigen voor Wout en Mathieu waren geen krabbers, zo zijn ook wij geen tweederangscoureurs. En vroeg of laat zijn ze er in het veld niet meer bij. Dan is een zege ook geen kleine overwinning. Van dat idee moeten we definitief afstappen.”

© Photo News

Op 1 januari 2017 boekte Aerts op de flanken van de Balenberg nog een zege tegen van Aert. “Eén van de mooiste overwinningen uit mijn carrière”, blikt hij vier jaar later terug. “De omloop lag er toen bevroren bij, met hier en daar een laagje ijs. Niet mijn ideale parcours, maar Wout moest toen wennen aan zijn nieuwe fiets en daar kon ik optimaal van profiteren. Dit jaar zal de omloop er wat vettiger bij liggen en is het meer op mijn maat.”

Door de coronamaatregelen is de voorbereiding op de traditionele nieuwjaarscross alvast wat eenvoudiger. “Normaal spreken we altijd af met wat vrienden. Nu zal het makkelijker zijn om op tijd in bed te kruipen. Een feestelijke maaltijd om het jaar af te sluiten, hoeft voor mij ook niet. Op het menu staat dezelfde pasta als anders. We blijven topsporters, hé. Op en top professioneel.”

© BELGA

Iserbyt

Na vier manches in de X2O Badkamers Trofee heeft Eli Iserbyt een comfortabele voorsprong op Lars van der Haar (2:32) en Toon Aerts (3:04). Na zijn zware val in Heusden-Zolder beslist de Europees kampioen pas donderdag of hij op nieuwjaarsdag effectief aan de start zal staan. De voorbije dagen trainde de renner van Pauwels Sauzen-Bingoal alvast met ingepakte arm op de rollen.

Bij de vrouwen lijkt de strijd om de eindzege in de Soudal Ladies Trophy uit te draaien op een Nederlands duel tussen Lucinda Brand en Denise Betsema. Halfweg het regelmatigheidscriterium heeft Brand een voorgift van 53 seconden op haar landgenote. Een kloof die op de pittige omloop in Baal verder kan uitgediept worden, maar even goed kan wegsmelten als sneeuw voor de zon.