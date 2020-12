Mbaye Leye morgen allicht de nieuwe trainer van Standard

Vercauteren was de topkandidaat van Standard. Met de ex-trainer van KRC Genk en Anderlecht werd de voorbije dagen uitvoerig gesproken, maar hij trok maandagavond omwille van familiale redenen de stekker uit de gesprekken.

Het Luikse bestuur aarzelde niet lang en richtte de pijlen meteen op Mbaye Leye. De ex-spits zette het voorbije seizoen zijn eerste stappen als trainer als assistent van Michel Preud'homme en had afgelopen zomer al zijn zinnen gezet op de job van T1 op Sclessin. Toen vond het bestuur het nog te vroeg en een aanbieding om coach van de beloften te worden legde Leye naast zich.

Die mening van de bestuurders is ondertussen kennelijk veranderd. Met name Preud’homme is een voorstander van het aanstellen van Leye. In het voordeel van de Senegalees spreekt dat hij de spelersgroep in Luik goed kent, vrij is en relatief goedkoop. Tegelijk neemt zou hij een risico nemen door zo vroeg in zijn carrière zo’n zware klus aan te nemen. Standard wist in al twee maanden niet meer te winnen en ziet door de financiële situatie in januari vooral spelers vertrekken.

De onderhandelingen tussen Leye en Standard zijn nog lopende, maar het is de verwachting dat beide partijen er morgen samen uitkomen.