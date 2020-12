Wat al bijna een week in de lucht hing is nu ook officieel: Ivan Leko heeft Antwerp verlaten. De Kroaat had zijn zinnen gezet op een lucratief aanbod van het Chinese Shanghai SIPG en trekt na ruim zeven maanden de poorten van de Bosuil achter zich toe. De Great Old heeft nu een nieuwe prioriteit op het nieuwjaarslijstje: een nieuwe trainer vinden én een nieuwe assistent, want ook Ed Still verlaat de club.