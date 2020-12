SOS Manicure: zo verwijder je zelf vlot gelish nagellak

Straks in je eigen bubbel toasten op het nieuwe jaar en je feestelijke beelden delen op sociale media: dat kan. En je hoeft je geen zorgen te maken over je manicure, want met deze gouden tip van Joyce Kokkinakis van Nailand in Antwerpen, verwijder je zelf keurig je uitgegroeide gelish nagellak.

1. Het belangrijkste is om de nagels mooi gezond te houden, daarom mag je volgens Joyce Kokkinakis niet te hart tekeergaan met een vijl. “Je mag er een vijl met grove structuur bijnemen, maar let erop dat je goed, verdeeld over het nageloppervlak, vijlt”, klinkt het. “Het is de bedoeling dat de glanzende toplaag mat wordt, dan zit je goed.”

2. “Neem er vervolgens een stukje toilet- of keukenpapier bij en een vel aluminiumfolie. Scheur de folie in tien reepjes van een drietal centimeter dikte.”

3. “Dompel het papier met onder in nagellakremover. Ga voor een product met aceton. Op veel verpakkingen staat duidelijk of er al dan niet aceton in verwerkt zit. Rol het papier rond je vingers en leg er per vinger ook een reepje aluminiumfolie rond. Draai de folie bovenaan in een puntje zodat het ‘hoedje’ blijft zitten op de matte nagel.”

4. “De papiertjes mogen er na een tiental minuutjes weer af. De gelish nagellak zal eraf komen en op kaarsvet lijken. Met een bokkenpootje kun je de eventuele restjes eraf schrapen. Een bokkenpootje (te koop in de supermarkt en drogisterij) is een handig hulpmiddel omdat je de nagel er niet mee kunt beschadigen. ”

5. “Je kunt de nagels tot slot nog even vijlen met een fijnere vijl, zonder druk uit te oefenen, al is een zogenoemde buffer nog een betere tool. Dat is een iets dikker vijl die op een ruw sponsje lijkt en de nagel veilig in zijn oorspronkelijke staat herstelt. Gebruik bij deze stap geen extra nagellakremover.”

6. “Het kan geen kwaad om de nagel extra te soigneren met een beetje nagelolie. Doe dit bij voorkeur voor het slapengaan, dan kan de olie er optimaal intrekken. ’s morgens zijn je nagels mooi droog en kun je ze in een kleurtje naar keuze lakken om op oudjaarsavond te klinken met een keurige manicure. Minder tijd? Laat nagelolie dan gewoon een uurtje of twee inwerken om te vermijden dat je begint te lakken op een vettig nageloppervlak ”