Boek10 Vlaanderen - De zoektocht naar 10 Vlaamse auteurs

Na publicaties via een Vlaamse uitgeverij en een aantal werken in eigen beheer, slaagde hij er door deelname en winst aan diverse schrijfwedstrijden in om een contract te sluiten met Godijn Publishing uit Nederland en verscheen in oktober 2020 zijn novelle 'Noorderlichtvrouw' in de bundel 'Zwarte Sneeuw.' Ook andere kortverhalen werden opgenomen in diverse bundels en voor 2021 zijn er nog meerdere gepland. Zo verschijnt in oktober 2021 'Wreed' tijdens de 8ste editie van Boek10 Nederland en zal 'Wreder' het tweede deel van de trilogie, op 11 december 2021 verschijnen tijdens de eerste editie van Boek10 Vlaanderen.Voor deze Vlaamse editie zijn Godijn Publishing, samen met bestseller auteur Antoinette Kalkman, die ook verantwoordelijk is voor de beoordeling van de ingezonden manuscripten, en Luc Vos op zoek naar negen Vlaamse auteurs. Ze zoeken auteurs die een manuscript klaar hebben en dit feestelijk in Antwerpen willen lanceren op 11 december 2021. Klaar hebben betekent niet dat het volledig af moet zijn, maar wel goed genoeg om te delen met Antoinette Kalkman voor beoordeling. De professionele opvolging en begeleiding door Godijn Publishing omvat onder andere een volledige redactie van het boek, samen met persberichten, lanceringsevents, begeleiding op social media, enzomeer.Schrijvers die ervan dromen om hun boeken met de wereld te delen, kunnen alle informatie bekomen via info@godijnpublishing.nl of op Facebook: https://www.facebook.com/10Boek. Dit event is de eerste Vlaamse editie na 7 succesvolle edities in Nederland en hoopt hiermee ook Vlaamse auteurs een extra kans te bieden om hun werken te delen met hun lezers.