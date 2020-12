Is het niet inenten van mensen die al corona hebben gehad de oplossing voor vaccinschaarste?

Het risico dat iemand een tweede keer wordt besmet met het coronavirus is heel laag. Veruit de meeste herstelde coronapatiënten blijven minstens een half jaar lang zo goed als helemaal immuun voor het virus, blijkt uit een onderzoek door de universiteit van Oxford bij meer dan 1.200 Britse zorgverleners. Die nieuwe kennis kan een oplossing zijn voor de vaccinschaarste, klinkt het bij vaccinologen. “Wie al besmet is geweest, kan nog even wachten met het vaccin.”