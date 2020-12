Demi Lovato zet haar striemen in de kijker met glitter

Afgelopen weekend deelde Demi Lovato een eerlijke boodschap over haar gewonnen gevecht tegen haar eetstoornis. Daarbij hoorden enkele foto’s van de 27-jarige ster in een hoog uitgesneden badpak, dat de striemen op haar bovenbenen onthulde.

“Ik geloofde oprecht dat herstel van een eetstoornis niet mogelijk was”, steekt de 27-jarige van wal in haar bericht. “Ik dacht dat iedereen deed alsof of stiekem terugviel achter gesloten deuren. Ik zei vaak tegen mezelf dat ik mijn cellulitis niet kon accepteren.”

Lovato zegt dat ze voor het “de eerste keer in haar leven aan echt het herstellen is”. Ze voegt eraan toe dat deze prestatie haar inspireerde om haar striae te vieren met een fotoshoot. “Ter ere van mijn dankbaarheid voor de plek waar ik me vandaag bevind, was dit een kleine shoot die ik deze zomer alleen in quarantaine heb gemaakt. Ik wilde mijn striae vieren in plaats van me ervoor te schamen”, schreef ze. “Ik bracht glitterverf aan op mijn striemen om mijn lichaam en al zijn kenmerken te loven (of de samenleving ze nu als goed of slecht beschouwt).”

De ‘Sorry not sorry’-zangeres maakte ook van de gelegenheid gebruik om degenen die aan een eetstoornis lijden aan te moedigen en hen eraan te herinneren dat het mogelijk is om te herstellen. “Dit jaar was zwaar. Wees zacht voor jezelf als je een fout maakt en vergeet niet om meteen weer op het goede spoor te komen, want je bent het wonder van herstel waard. Ik hou van jullie. De reeks foto’s leverde haar meer dan 3,5 likes op en een ketting aan positieve reacties.