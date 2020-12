Vanaken biedt scheidsrechters excuses aan: “Gevoel van ongeloof overmande me”

Hans Vanaken heeft zich dinsdag voor het Disciplinair Comité van de Belgische voetbalbond verontschuldigd voor zijn uitlatingen aan het adres van scheidsrechter Nathan Verboomen en zijn team. “Ik verwachtte een gele kaart en verloor even de controle over mezelf. In dat korte moment heb ik woorden gezegd die niet mogen”, aldus de Gouden Schoen.

Vanaken werd afgelopen speeldag tegen Eupen (3-0 winst) uitgesloten voor een overtreding op Beck. De Duitser was net iets eerder op de bal, waardoor de middenvelder van Club Brugge zijn schoon op Becks enkel plantte. “Het was een onvermijdbaar contact, want ik ging net als hij voor het leer. Ik probeer mijn voet nog terug te trekken, maar kom een honderdste van een seconde te laat. Dat zijn fases die wel vaker voorkomen, dus ik verwachtte een gele kaart”, schetst Vanaken de situatie.

Maar ref Verboomen trok de rode kaart en bleef daar ook na het zien van de beelden bij. Vanaken ging vervolgens fel tekeer en snauwde de wedstrijdleiding “kutrefs” en “onnozelaars” toe. “Die kaart zadelde me met een gevoel van ongeloof op. Ik had niet mogen schelden, maar ik verloor even de controle. Daar wil ik me bij de scheidsrechter bij deze ook voor verontschuldigen. Ik vond geel terecht, maar de huidige regels schrijven iets anders voor. Daarom was ik zo kwaad.”

“Ik denk dat elke voetballer een voorbeeldfunctie heeft en we moeten ons proberen te gedragen. Ik heb 132 matchen op rij gespeeld zonder ooit agressief te zijn geweest naar tegenstanders. Daar ben ik een voorbeeld in. Die tien seconden waarin ik het even kwijt was, zullen mijn imago niet schaden.”

Het Bondsparket vorderde twee speeldagen schorsing voor de overtreding, en nog eens twee speeldagen schorsing voor de misplaatste uitlatingen na de rode kaart. Het Disciplinair Comité neemt de zaak in beraad en doet dinsdagavond of uiterlijk woensdag uitspraak.