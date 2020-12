Zonhoven

In het clublokaal aan een visvijver in Zonhoven heeft de politie LRH maandag zes personen betrapt die er alcohol dronken. Vijf aanwezigen die het samenscholingsverbod overtraden, kregen een coronaboete van 250 euro. Voor de barman is de boete 750 euro voor het illegaal openen van een horecazaak.