Real-trainer Zinédine Zidane komt met goed nieuws over Eden Hazard

Real Madrid-coach Zinédine Zidane heeft dinsdag, een dag voor de competitiewedstrijd van woensdag (om 21u30) op bezoek bij promovendus Elche, op zijn persconferentie laten weten te rekenen op Eden Hazard. De Rode Duivel is hersteld van een spierblessure en zat vorige week woensdag in het competitieduel tegen Granada (2-0 winst) voor het eerst opnieuw in de wedstrijdselectie. Hij bleef toen 90 minuten op de bank.

“Eden (Hazard) zal erbij zijn morgen”, zei Zidane. “Het idee is dat hij even zal meespelen. Vorige week heb ik iets anders besloten, maar deze week is het anders. Hij heeft deze week veel tijd doorgebracht met het team. We willen hem brengen.”

Voor de 29-jarige Rode Duivel zouden het zijn eerste minuten voor Real Madrid worden sinds hij eind november in het duel tegen Alaves na 28 minuten naar de kant moest met een spierblessure. De recordaankoop van de Madrilenen had pas even voordien zijn rentree gemaakt na een coronabesmetting.

Real Madrid deelt de leiding in La Liga met stadsrivaal Atlético Madrid. Beide ploegen hebben 32 punten, maar Atlético heeft wel nog twee wedstrijden te goed.