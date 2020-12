Van de woede-uitbarsting van Ben Crabbé tot de vagina-geurkaars: de gekste momenten van 2020

The show must go on, ook in 2020. Ondanks het virus werkten de sterren zich dit jaar opnieuw druk in de kijker met de nodige glitter en glamour, zo goed of kwaad als het kon. Onze showbizzredactie selecteert deze week de strafste en meest memorabele beelden. Vandaag: de gekste WTF-momenten.

Ben over de rooie

Woede-uitbarsting van het jaar: Ben Crabbé die zich in Blokken opwindt over de term ‘jagger’ – een betuttelende term voor actieve senioren. “Ik kan er niet meer tegen!”, brulde de quizmaster in primetime. De kijker kon er smakelijk om lachen. “Kan iemand even checken of Ben oké is?”

Hoe zal ik het dragen?

Jens Dendoncker zit nooit verlegen om een grap. De Hoe zal ik het zeggen?-presentator trok een lingeriesetje van zijn lief Lauren Versnick aan en gooide de foto online. Iets te onthullend voor The masked singer, dus zat Dendoncker daar in kostuum achter de jurytafel.

© Dirk Vertommen

Een beeld om niet te vergeten

Dat hun Will Tura-musical Vergeet Barbara in november niet kon doorgaan, zal Gert Verhulst en zijn trawanten niet deren. De voorstelling van hun personages (en vooral de bijhorende 70s-kostuums) staat nog lang op ieders netvlies gebrand. Dat belooft nu al de – euh – kleurrijkste show van 2021.

© Photo News

Het noorden kwijt

Van kwaad naar erger: Kanye West blonk uit in knettergekke toespraken, misvieringen en een geflopte gooi naar het presidentschap. Traantjes incluis. Zelfs al lijkt een breuk met zijn ‘first lady’ Kim Kardashian stilaan nabij, in 2024 lonkt Kanye sowieso opniéuw naar het Witte Huis.

Eerst de val, dan het kroontje

Plezier heeft Céline Van Ouytsel niet beleefd aan haar jaar als Miss België. Aan de verkiezingsshow evenmin: de topfavoriete ging er pijnlijk tegen de grond toen ze struikelde over... een bh. Het kroontje won ze alsnog.

Mad about Geike?

“Ze bollen het allemaal af”, lachte Alex Callier ooit over zijn zangeressen bij Hooverphonic. Deze keer zette hij er zelf eentje aan de deur, toen Luka Cruysbergs plaats moest ruimen voor oude bekende Geike Arnaert. Extra pijnlijk: in De slimste mens maakte de groep zelf een grap over die vele position switches. Amper een week na Luka’s ontslag.

Very nice

En daar is Borat weer. Het typetje van Sacha Baron Cohen keerde na veertien jaar terug met een nieuwe film en greep meteen de aandacht. Hoe? Door zijn iconische ‘mankini’ in een eigentijds jasje te steken met behulp van een mondmasker.

Lachen is gezond

Probeer eens niét de slappe lach te krijgen als Pedro Elias en Wesley Sonck op dreef zijn. Het gouden duo van De container cup bewees dat naast sport ook proestbuien gezond zijn. Zeker wanneer een al te enthousiaste Dirk Van Tichelt hun container half aan gort mept.

© NBCU Photo Bank via Getty Images

Dag meneer president

Zou Joe Biden genoten hebben van Jim Carrey’s imitatie in de Amerikaanse sketchshow Saturday night live? De rest van de wereld alvast wel. Net zoals in het echte leven had Donald Trump – even meesterlijk nagespeeld door Alec Baldwin – een stevige kluif aan de kersverse president.

© REUTERS

Daar zit een reukje aan

Een gat in de markt? Hollywoodactrice Gwyneth Paltrow bracht een geurkaars uit die ruikt naar – jazeker – haar vagina. Het bleek een succes, want de voorraad verkocht meteen uit. En dat aan een spotprijsje van 67,50 euro per stuk.