COLUMN MICHEL CLAESEN: We zwaaien het jaar uit

‘Onze columnisten zwaaien het jaar uit.’ Onder die titel verscheen enkele dagen geleden een overzicht van de gebruikelijke eindejaarsvraagjes voor de vaste columnisten van de dagelijkse krant en de Goednieuwskrant. Columnisten van de Buurtkrant zijn dan weliswaar onbezoldigde vrijwilligers, maar hebben ook een mening. Daarom in dit knotsgekke jaar ook een selfie-interview.

Hoe heeft u de coronacrisis zelf doorgemaakt?

In de eerste lockdown viel dat eigenlijk reuze mee. Het weer was redelijk aangenaam en we hebben heel veel gewandeld. Omdat niet-essentiële verplaatsingen niet toegelaten waren, gebeurden die uitstappen allemaal in de buurt. Zo hebben we onbekende plekjes kunnen ontdekken in een straal van 10 kilometer van de eigen woning. Omdat ook de hobby’s van de kinderen wegvielen, konden we ook genieten van extra vrije tijd. Er was geen druk meer om op een bepaald tijdstip ergens te moeten zijn. Die vrijheid beviel me wel. Anderzijds had ik het heel moeilijk met het feit dat een knuffel met mijn ouders niet aangeraden werd. Zeker toen ik wist dat ik afscheid moest nemen van mijn vader, heb ik die regel gehaat. Waren we maar profvoetballer geworden.

Wie is voor u de held van 2020?

Alle zorgverleners worden terecht als helden beschouwd. Maar ik wil er één naam op plakken: Carola. Deze thuisverpleegkundige uit Martenslinde heeft tijdens de laatste weken van het leven van mijn vader ons zo goed gesteund dat ze deze erkenning zeker verdient. Op elk moment van de dag was ze bereikbaar en niets was haar te veel. Ik kende haar al langer als een zeer hulpvaardig persoon, maar het is in moeilijke tijden dat je beseft hoe belangrijk die steun is.

Wat is voor u het belangrijkste in 2021?

Dat we terug kunnen uitkijken naar een normaal leven. En dan heb ik het nog niet over een café- of restaurantbezoek, maar dat we de mensen die we willen knuffelen opnieuw eens goed mogen vastpakken. Al is dat met een mondmasker op waar we al zo gewend aan zijn, maar dat we van die anderhalve meter anderhalve centimeter kunnen maken. Zeker mensen die afscheid hebben moeten nemen van een geliefde zullen wel beseffen hoe groot die huidhonger wel is. Tevens hoop ik dat alle egoïsten die lak hebben aan de coronaregels tot inzicht komen dat ze verkeerd bezig zijn. Het is nog niet te laat om je verantwoordelijkheid te nemen.

Ik wens alle lezers een gezond 2021. Zodat we binnen 12 maanden weer kunnen klinken op een gezellig, gelukkig en normaal 2022.