Opvallend: drie Belgische tennissters werken kwalificaties voor Australian Open af in Dubai

Drie Belgische tennissters spelen komende maand, tussen 10 en 13 januari, hun kwalificaties voor de Australian Open in Dubai (Verenigde Arabische Emiraten). Dat maakte de organisatie van de Australian Open dinsdag bekend. Het gaat om Greet Minnen (WTA 110), Ysaline Bonaventure (WTA 122) en Marie Benoit (WTA 237). De mannen werken op dezelfde dagen hun kwalificaties af in de Qatarese hoofdstad Doha. Het hoofdtoernooi vindt tussen 8 en 21 februari plaats in Melbourne.

Minnen, Bonaventure en Benoit hebben zich samen met nog 125 tennissters ingeschreven voor de kwalificaties. “We waarderen de hulp van onze vrienden en collega’s uit Dubai voor het huisvesten van de kwalificaties voor de Australian Open”, zei toernooidirecteur Craig Tiley, die twee weken geleden al aankondigde dat de mannen hun kwalificaties zouden afwerken in Doha, in een persbericht. Op 9 januari is de loting voor beide kwalificatietoernooien.

Om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi moeten de tennissters in Dubai drie partijen winnen. De deelnemers die zich kwalificeren, gaan bij aankomst in Melbourne eerst twee weken in quarantaine. Ze mogen wel enkele uren per dag hun kamer af om te trainen.

Elise Mertens (WTA 20), Alison Van Uytvanck (WTA 64) en Kirsten Flipkens (WTA 86) staan rechtstreeks op de hoofdtabel.