Max Kruse en Fenerbahçe leggen hun geschil over achterstallig loon bij

De rechtsstrijd tussen de Duitse aanvaller Max Kruse en zijn ex-club Fenerbahçe is stopgezet. Dat maakte de Turkse topclub dinsdag bekend. Beide partijen kwamen tot een vergelijk. Details werden er niet vrijgegeven, maar het lijkt zo dat de club de speler zijn achterstallig loon heeft moeten uitbetalen. “Wij wensen Max veel succes in het vervolg van zijn carrière”, gaf Fenerbahçe nog mee.

Beide partijen waren in een rechtsstrijd beland nadat Kruse in juni eenzijdig zijn contract in Istanboel had verbroken. Het dispuut draaide om de salarisvermindering waarmee de spelersgroep van Fenerbahçe werd geconfronteerd tijdens de coronabreak. Zijn ploegmaats gingen ermee akkoord een deel van hun loon af te staan, Kruse weigerde dat. Hij liet alle verzoeken van de club onbeantwoord.

Fenerbahçe betaalde de Duitser volledig uit tot de start van de coronabreak, maar hield nadien toch een deel achter. Kruse besliste daarop halverwege juni zijn contract eenzijdig te verbreken. Hier ging Fenerbahçe niet mee akkoord en de Turkse club stapte naar de FIFA. Die koos twee weken geleden partij voor de 32-jarige speler. Fenerbahçe overwoog vervolgens in beroep te gaan, maar streek de plooien met Kruse uiteindelijk glad.

Kruse ondertekende afgelopen zomer transfervrij een contract bij Bundesliga-club Union Berlijn. Voordien speelde de veertienvoudig Duits international in eigen land voor St.Pauli, Freiburg, Borussia Mönchengladbach, Wolfsburg en Werder Bremen.