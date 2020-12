Sören Kragh Andersen is Deens Wielrenner van het Jaar

De Deense wielerbond (DCU) heeft Sören Kragh Andersen uitgeroepen tot Deens Wielrenner van het Jaar. De 26-jarige Kragh Andersen won in 2020 twee etappes in lijn in de Tour de France en de tijdritten in zowel de BinckBank Tour als Parijs-Nice. Hij volgt op de erelijst Mads Pedersen op.