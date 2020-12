Lotte Kopecky voegt Hulst en het BK toe aan haar veldritprogramma

Lotte Kopecky voegt de Wereldbeker in Hulst en het BK toe aan haar veldritprogramma. De Belgische kampioene op de weg en in de tijdrit amuseerde zich de voorbije maanden in de cross en beschouwt het als een goede training voor haar drukke programma in 2021.

Kopecky reed al vijf veldritten het voorbije seizoen, afgelopen zondag finishte ze als 18de in de modder van Dendermonde. “Ik vond het de max”, vertelt ze. “Ook in een wegkoers rijd ik graag in de regen en ik keek echt uit naar die wedstrijd. Ik had nog nooit in de modder gereden, dus ik volgde de berichtgeving of de cross zou doorgaan op de voet. Ik had het jammer gevonden indien de wedstrijd was afgelast door de storm.”

Kopecky voegt nu ook de Wereldbeker in Hulst op 3 januari en het BK in Meulebeke aan haar programma. “Waarom niet?”, zegt ze. “Het komt niet in conflict met mijn wegseizoen, ik laat er geen trainingen voor vallen. Het is een leuke afwisseling, ik vind het plezant en die crosstechniek kan me in de Strade Bianche of Parijs-Roubaix misschien ook nog wel van pas komen. Dus ja, ik kijk er altijd naar uit om te crossen. Ik amuseer me, er is geen stress, niets moet.”

Kopecky legt zichzelf geen druk op voor het BK. “Ik ga er niet vanuit dat ik podium rijd”, lacht ze. “Het zou mooi zijn, ik sluit het toch niet uit. Alles mag, maar niets moet. Dat is het plezante aan de cross. Het is voor mij een ontspanning eigenlijk. Rijd ik goed, dan is het goed. Gaat het slecht, dan gaat het slecht. Niemand ligt er van wakker. Ik moet hier niet presteren. Ik ga gewoon alles geven. Valt het tegen, dan is dat maar zo. Dat zal dan ook niemand verbazen.”