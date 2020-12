Een loods met restafval staat in brand. — © Brandweer Noord-Limburg

Pelt

Op het industrieterrein van Overpelt woedt een brand. De rookpluim is tot ver te zien. Een loods met papier in de Lieven Bauwenslaan zou in vuur staan. Bij rook en geurhinder worden mensen oproepen om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen.