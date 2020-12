Ontwerper Alexander Wang het vuur aan de schenen gelegd: “Hij is een monster”

De heisa rond Alexander Wang begon met de TikTok-filmpjes van het mannelijk model Owen Mooney. Daarin beschreef hij een incident uit 2017 waarbij hij door Wang werd betast in een volle New Yorkse nachtclub. “De club zat nokvol en op een bepaald moment kon ik geen kant uit. Toen voelde ik dat iemand me betastte. De hand ging langs mijn been omhoog naar mijn kruis. Als ik zag wie het was, was ik nog meer in shock”, vertelt hij.

Onder meer modellenbureau Shit Model Management en het beroemde fashion account Diet Prada deelden het verhaal. Sindsdien komen er nog meer getuigenissen over Wang binnen. Sommigen beweren in de reacties dat ze de ontwerper een slachtoffer zagen drogeren om vervolgens seksueel te misbruiken. “Hij voerde me dronken, ook al wilde ik niet veel drinken. Het volgende dat ik me herinner is dat ik met hem in een hotelkamer was en hij me oraal wilde bevredigen”, zo staat er in een anonieme getuigenis, gedeeld door het modellenbureau. Er zijn ook herhaalde beschuldigingen van slachtoffers, waaronder verschillende transvrouwen, die door hem werden betast.

Shit Model Management roept nu op de kledinglijnen van de ontwerper te boycotten en hem te ontvolgen op sociale mediakanalen. “Alexander Wang wordt al een paar jaar beschuldigd van aanranding. In plaats van deze gebeurtenissen onder de mat te laten vegen, is het tijd om hier iets aan te doen om uw steun aan de slachtoffers te tonen. Het is tijd om misbruikers in de mode-industrie ter verantwoording te roepen. Mannelijke en trans-modellen worden vaak over het hoofd gezien in de gesprekken over seksueel geweld in de modellenindustrie, maar niet vandaag. We kunnen beroemde mensen niet laten wegkomen met aanranding omdat ze op een voetstuk staan. Ze moeten verantwoordelijk worden gehouden, net als elke andere misbruiker.”

Een reactie van de ontwerper, die in elk bericht wordt getagd, zelf is er momenteel nog niet.

