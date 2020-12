Bos- en Heikabouters organiseren coronaproof wandeltweedaagse

Op zaterdag 19 en zondag 20 december organiseerden de Bos- en Heikabouterse een coronaproof wandeltweedaagse voor hun leden. De wandelaars konden vrij starten vanaf Hoeve Dierickx in Opglabbeek voor de 3, 7 of 12 km. Deze afstanden konden onderling nog gecombineerd worden.

Het was dat weekend echt wandelweer: zonnig met een frisse wind. Er werd gewandeld in de bossen van de Opglabbekerzavel, Moorkensberg, Klaverberg, en rond de terril van Waterschei. Iedereen was vol lof over het zeer goed gepijld parcours, volledig in de pure natuur. Op het einde van de wandeling kregen de leden nog een nuttig eindejaarsgeschenk. "Nu is het uitkijken naar de volgende wandeltochten", klinkt het bij de Bos- en Heikabouters. "Hopelijk kunnen binnenkort ook de vele uitgestelde ledenactiviteiten weer plaatsvinden."