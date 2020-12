De Franse modeontwerper Pierre Cardin is dinsdag in Parijs overleden. Dat heeft zijn familie gezegd aan persbureau AFP. Hij werd 98 jaar.

Cardin was de zoon van Italiaanse immigranten. Hij stond bekend als een pionier van de prêt-à-porter. Hij stierf dinsdagochtend op 98-jarige leeftijd in het ziekenhuis van Neuilly, in het westen van Parijs.

