Punkjoggers beklimmen Mount Everest al joggend

Neen, ze zijn niet gek... of toch maar een beetje. Onder normale omstandigheden lopen de Punkjoggers enkele keren per week in groep, maar dat kan momenteel niet. Daarom probeert ieder op zich zijn of haar conditie te onderhouden en in beweging te blijven om weer mee te kunnen als ze terug samen mogen joggen. Een Whatsapp-groepje wordt gretig gebruikt om prestaties te delen en elkaar te motiveren. Heeft iemand een mindere dag of een kwetsuur, dan stromen de opbeurende berichtjes binnen.In dat chat-groepje verscheen plots ook een uitdaging: kunnen jullie met zijn allen de hoogte van de Mount Everest of de hoogste berg ter wereld lopen? "Jullie krijgen 14 dagen de tijd om 8.848 hoogtemeters te lopen", zo klonk het. "En dit in het vlakke Zonhoven." Een goeie motivatie in deze tijd dus.Wie de voorbije weken door de zandheuvels van de Teut wandelde of door “de kuil” fietste, had dus een grote kans om een van de joggende 'punkies' tegen te komen. Geen enkele heuvel in Zonhoven en omgeving was nog veilig. Er waren zelfs joggers die tot tien keer toe de brug over de autostrade op en af renden. Alles voor de hoogtemeters. Elke meter werd gedeeld in de Whatsapp-groep en naarstig opgeteld. Daar waar de loopjes in gewone weken vaak maar een 10-tal hoogtemeters opleverden, was dit nu plots 70 à 100 meter tot zelfs 200 meter, per loper wel te verstaan. Ieder deed zijn bijdrage. Lange of korte afstand, snel of minder snel, hoogtes of bijna vlak... Elke meter telde mee. Op dinsdagavond, twee dagen voor het verstrijken van de deadline, bereikten de Punkjoggers de virtuele top: allen samen hadden ze 8.848 hoogtemeters gelopen. Van een topprestatie gesproken. "Een super motivatie én de gelegenheid om eens wat andere toertjes te lopen dan gewoonlijk", klinkt het bij de punkjoggers. "Of hoe we van de nood een deugd maken. Wie weet, volgt er in januari weer een uitdaging…"(Foto gemaakt in 2019, voor de coronamaatregelen)