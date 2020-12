De eerste coronavaccins werden toegediend in Europa en dat kon in elk land op veel belangstelling rekenen. — © Reuters, Ruptly

De eerste coronavaccins werden toegediend in Europa en dat kon in elk land op veel belangstelling rekenen. Bij ons was Jos Hermans (96) de eerste Vlaming die gevaccineerd werd. Maar wie zijn de andere mensen die als eerste de prik kregen in hun land? Bekijk het in de video hierboven.