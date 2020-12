Wereldgezondheidsorganisatie waarschuwt: “Dit zal niet noodzakelijk dé grote pandemie zijn”

“Zelfs nu de vaccins wereldwijd toegediend beginnen te worden ziet het ernaar uit dat het coronavirus endemisch (ziektes die blijven voorkomen, zoals de seizoensgriep, nvdr.) wordt”, zo verklaarde professor David Heymann, hoofd van de adviesgroep rond infectieziektes van de Wereldgezondheidsorganisatie, tijdens de laatste mediabriefing van dit jaar. “De wereld heeft gehoopt op groepsimmuniteit, dat de overdracht van de ziekte zou verminderen zodra genoeg mensen immuun zouden zijn. Maar het concept van groepsimmuniteit is verkeerd begrepen. Het lijkt erop dat Covid-19 net als vier andere coronavirussen in het verleden (zoals Sars, nvdr.) endemisch zal worden en dat het zal blijven muteren.”

Volgens Heymann beschikken we “gelukkig” over voldoende middelen om levens te redden. “In combinatie met een goede volksgezondheid zullen we in staat zijn om te leren leven met Covid-19”, zei hij.

Ook dokter Mike Ryan, hoofd noodtoestanden van de WHO, denkt dat het virus zal blijven, maar dat de dreiging ervan zal afnemen. “Het valt nog af te wachten hoe goed de vaccins hun werk doen en hoeveel mensen zich laten inenten”, zei hij. “Het bestaan van een vaccin, zelfs een zeer efficiënt, is geen garantie om een infectieziekte uit te roeien. Dat wordt sowieso een bijna onmogelijke opdracht.”

Volgens Ryan kan de volgende pandemie nog zwaarder zijn dan de huidige. “Deze pandemie is al heel zwaar geweest, het heeft elk hoekje van deze planeet beïnvloed. Maar toch zal dit niet noodzakelijk dé grote pandemie zijn”, zegt hij. “Dit is een wake-up call. We leren nu hoe we het in de toekomst beter kunnen doen: de wetenschap, de logistiek, de opleiding, het beleid en de communicatie. Deze dreigingen zullen blijven bestaan. Als er één ding is dat we moeten leren van deze pandemie, met al de tragedie en verlies, is dat we een tandje moeten bijsteken. Uit respect voor diegenen die we verloren moeten we beter worden in wat we doen.” (mtm)