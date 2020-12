Goed nieuws voor Borussia Dortmund: Erling Haaland opnieuw fit

Borussia Dortmund kan komend weekend, bij de hervatting van de Bundesliga, opnieuw rekenen op haar topaanvaller Erling Haaland. De 20-jarige Noor liep begin december een spierblessure op, waarvan hij in Qatar revalideerde. Na een herstel van een maand is hij opnieuw speelklaar. Rode Duivel Thorgan Hazard, die ook herstelt van een spierblessure, wordt nog niet verwacht. De Borussen, voorlopig pas vijfde in de tussenstand spelen zondag voor eigen volk tegen Wolfsburg, de nummer vier.