Peter Maes mist de geschorste Samuel Asamoah tegen Beerschot, wél was hij dinsdagmiddag nog voor de uitspraak van Maximiliano Caufriez duidelijk over zijn nieuwe rechterflankspeler: “Ik wil Caufriez er absoluut bij woensdagavond. Dus welke straf het ook wordt: wij gaan in beroep. Max moét spelen, om te helpen 2020 mooi af te sluiten.”