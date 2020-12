Laatste gemeenteraad van het jaar... gaat door op 31 december

Voor voorzitter Herman Pipeleers wordt het immers zijn laatste gemeenteraad, en zijn afscheid van de actieve politiek. Hij wordt als voorzitter opgevolgd door Ellen Punie (34), de huidige fractieleider van ROB. “ Ellen heeft ondertussen al acht jaar ervaring als gemeenteraadslid en gaat dat zeker met respect voor ieders opinie volbrengen,” kondigt burgemeester en partijgenote Els Robeyns aan.

In de gemeenteraad zal Herman opgevolgd worden door Nicky Plaisier (31). Oorspronkelijk was voorzien dat Herman als voorzitter opgevolgd zou worden door Els Billen, maar zij is intussen verhuisd naar Hasselt. In de gemeenteraad is ze al opgevolgd door Gerda Missotten.

De gemeenteraad buigt zich op 31 december nog over het gewijzigd meerjarenplan van de gemeente. De oppositie vraagt bij monde van raadslid Benny Maes (VAW) ook dringende ingrepen aan feestzaal de ‘Meersche’. Daar zijn aan de achterbouw scheuren zichtbaar.

TR