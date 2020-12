Man schrikt zich rot wanneer hij wakker wordt in een tent bedekt met ‘spinnen’: “Ik deed bijna in mijn broek”

Een Thaise kampeerder “deed het bijna in zijn broek” toen hij ’s nachts wakker werd in zijn tent. Hij zag de silhouetten van honderden “spinnen” die zijn tijdelijk onderkomen bedekten. “Het waren angstaanjagende beesten”, aldus Ake Teeranan die dringend naar het toilet moest maar te bang was om naar buiten te gaan. Achteraf ontdekte hij dat zijn angst ongegrond was en dat het geen spinnen maar spinachtigen waren: ongevaarlijke hooiwagens.