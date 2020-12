Aanvoerder van Turkse club krijgt rood nadat hij voor VAR speelt

Arslan confronteerde de ref aan de zijlijn met een foto op een telefoon, waarop te zien zou zijn dat de bal in de aanloop naar de openingstreffer over de zijlijn was geweest. Scheidsrechter Arda Kardesler was daar niet van gediend en gaf Arslan een gele kaart. Toen de middenvelder van Sivasspor bleef schreeuwen en ook nog de telefoon woedend op de grond smeet, kreeg hij nog een gele kaart.

Devre arasında taç pozisyonunu telefondan hakeme gösteren Hakan Arslan, ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.



Besiktas was in de 18e minuut op voorsprong gekomen via Güven Yalçin. De bal leek kort daarvoor echter over de zijlijn te zijn geweest. De VAR greep desondanks niet in, tot woede van Sivasspor. “We geven veel geld uit aan de VAR, maar waarom kunnen we dan niet duidelijk vaststellen of een bal wel of niet over de lijn is gegaan?”, zei voorzitter Mecnun Otyakmaz. “Het maakt niet uit hoeveel scheidsrechters erbij betrokken zijn, ze maken nog steeds verkeerde beslissingen.”

Zowel de voorzitter als trainer Riza Çalimbay veroordeelde wel de boze reactie van Arslan in de rust. “Onze aanvoerder had die foto niet aan de scheidsrechter moeten laten zien, maar zulke zaken zorgen wel voor boosheid”, aldus Otyakmaz.

Bij Sivasspor mochten met Arouna Koné (ex-Lierse) en Claudemir (ex-Club Brugge) twee oude bekenden van de Jupiler Pro League invallen. De ploeg is na veertien speeldagen tegenvallend vijftiende in de Turkse Süper Lig, met zeventien punten.