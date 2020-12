La Butte aux Bois in Lanaken. — © Tom Palmaers

Lanaken/Genk

Domaine La Butte aux Bois in Lanaken en Hotel Stiemerheide in Genk veranderen van eigenaar. Oprichter Eric Bullens geeft na 35 jaar de fakkel door aan juwelenontwerper Jochen Leën, die zelf al sinds 2010 professioneel verbonden is aan La Butte aux Bois.