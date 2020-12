Nu ook officieel: PSG ontslaat trainer Thomas Tuchel

Na een diepgaande analyse van de sportieve situatie van de club heeft PSG besloten om trainer Thomas Tuchel de laan uit te sturen. PSG staat momenteel derde in de Ligue 1 één punt van Lille en Lyon. In de groepsfase van de Champions League werd de Franse ploeg dit seizoen groepswinnaar.

In juli 2018 arriveerde Tuchel in de Franse hoofdstad. Zijn balans na iets meer dan twee jaar: 95 zeges, 12 gelijke spelen en 20 verloren wedstrijden. Hij won samen met PSG twee keer de Ligue 1, eenmaal de Coupe de France, eenmaal de Coupe de la Ligue, twee keer de Trophées de champions en enkele maanden geleden loodste hij PSG voor het eerst in de geschiedenis naar de finale van de Champions League. Die werd wel verloren tegen een outstanding Bayern München.

“We willen Thomas Tuchel en zijn staf bedanken voor alles wat ze voor de club gedaan hebben. Thomas heeft veel energie en passie in zijn werk gestoken. We hebben samen mooie momenten beleefd. We wensen hem het beste in de toekomst”, klinkt het in een statement van de voorzitter van PSG Nasser Al-Khelaïfi.