Engelse tweedeklasser ontslaat coach na nauwelijks 45 dagen

De Engelse tweedeklasser Sheffield Wednesday heeft haar coach Tony Pulis na iets meer dan een maand dienstverband alweer aan de deur gezet. De 62-jarige Welshman kon in 45 dagen bij de club slechts één overwinning boeken in tien competitiewedstrijden. Assistent Neil Thompson neemt voorlopig over.

Pulis was in het verleden coach in de Premier League bij clubs als Stoke City, Crystal Palace en West Bromwich Albion. Op 13 november stapte hij in het project van Sheffield Wednesday.

De Owls, in het verleden nog de werkgever van Belgische spelers als Marc Degryse en Gilles De Bilde, staan in de Championship 23e en voorlaatste met slechts 13 punten na 21 duels. De laatste drie in de Engelse tweede klasse degraderen.