Jakub Piotrowski (ex-KRC Genk) test positief op corona

Hij kwam na de wedstrijd op 23 december, een 3-2 nederlaag bij RW Essen, niet meer in contact met de rest van de spelersgroep. Die kon daarom dinsdag zonder problemen de trainingen hervatten na zes dagen pauze rond Kerstmis.

Piotrowski maakte in juli de overstap van Racing Genk, dat hem in het voorjaar al uitleende aan Waasland-Beveren, naar Fortuna Düsseldorf. In Genk kon de middenvelder nooit doorbreken. Hij bleef er steken op 21 officiële duels, waarin hij één keer scoorde en drie assists gaf. Bij Düsseldorf, momenteel vijfde in de Tweede Bundesliga, pendelde de Pool de voorbije maanden tussen de basiself en de bank.