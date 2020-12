Everton wil uitleg na uitstel wedstrijd tegen Manchester City, waren er wel voldoende besmettingen voor die beslissing?

Door een corona-uitbraak bij Manchester City ging de wedstrijd van maandagavond tegen Everton niet door. The Toffees vinden dat die beslissing wel erg laat viel - pas vier uur voor de wedstrijd. Bovendien wilde Everton wel spelen. De club wil alle informatie zodat ze duidelijk weet waarom de beslissing is genomen. “Deze wedstrijddag was de belangrijkste datum in onze kalender”, klonk het bij Everton.

Bij de laatste testronde op COVID-19 kwamen er nieuwe besmettingen aan het licht bij Manchester City, bij de eerdere tests op kerstdag had de club reeds vier besmettingen met het coronavirus gemeld. Door die corona-uitbraak werd de Premier League-wedstrijd van maandagavond tegen Everton uitgesteld.

“Op basis van sterk medisch advies heeft de Premier League, in overleg met beide clubs, besloten om de wedstrijd uit te stellen”, klonk het in de mededeling die City deelde.

Everton reageerde echter dat wel wilde spelen en eist nu volledige openheid over de redenen van die beslissing. The Toffees waren maandagochtend op de hoogte gebracht dat de wedstrijd mogelijk uitgesteld zou worden. Pas nadat de Premier League op een spoedvergadering had beslist over het effectieve uitstel, werd Everton officieel op de hoogte gebracht.

Everton wilde spelen

In Goodison Park zijn ze woedend omdat dat bericht pas vier uur voor de wedstrijd kwam. Everton wilde immers spelen en was al begonnen aan de voorbereidingen op de wedstrijd in het Hilton Hotel in Liverpool. “Everton betreurt het uitstel van de wedstrijd van vanavond tegen Manchester City - niet alleen voor de 2.000 fans die aanwezig zouden zijn geweest, maar voor de supporters op Merseyside en over de hele wereld”, luidde het statement van Everton maandagavond.

Everton is bezig aan een opmars in de Premier League en staat voorlopig gedeeld tweede in de stand. — © AP

“Onze spelers waren voorbereid op de wedstrijd, net als de teamstaf en iedereen bij Goodison. Deze wedstrijddag was de belangrijkste datum in onze kalender. Voor Everton staat de openbare veiligheid altijd op de eerste plaats, maar we willen alle informatie die Manchester City aan de Premier League heeft verstrekt, zodat we duidelijk weten waarom deze beslissing is genomen”, aldus Everton.

De regels van de Premier League stellen dat wedstrijden moeten doorgaan als een club 14 beschikbare spelers heeft, waaronder een keeper. Al worden de beslissingen per geval en afhankelijk van de omstandigheden genomen. Bronnen hielden vol dat alle betrokkenen in Goodison Park aan onnodige risico’s zouden zijn blootgesteld als de wedstrijd zou doorgegaan zijn. Dinsdag worden de spelers van City opnieuw getest.