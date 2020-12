Colombiaan Winner Anacona blesseert zich zwaar bij val op training, operatie aan buitenkant oog was nodig

Winner Anacona in 2019 bij Movistar. Intussen rijdt hij voor Arkéa Samsic. — © Photo News

Winner Anacona (Arkéa Samsic) is in zijn thuisland Colombia zwaar gevallen met de mountainbike op training. Dat berichtte de Franse sportkrant L’Equipe dinsdag. De 32-jarige Colombiaan liep blessures op in het aangezicht, aan de knie en de ribben.