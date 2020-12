Voetbalster Megan Rapinoe veroordeelt Amerikaans antwoord op coronavirus, maar wil wel opnieuw spelen

Topvoetbalster Megan Rapinoe, die niet meer speelde sinds de coronacrisis in maart uitbrak, wil vanaf januari opnieuw voetballen. Dat verklaarde ze dinsdag in een interview met DPA. Rapinoe wil zich voorbereiden op de uitgestelde Olympische Spelen in Tokio (23 juli-8 augustus 2021). De 35-jarige Amerikaanse blijft wel erg streng voor de Amerikaanse aanpak van het coronavirus.

“Het was frustrerend om als speler niet op het veld te kunnen”, begon Rapinoe. “Maar met de huidige gezondheidssituatie voelde ik me op het veld gewoonweg nog niet comfortabel. Om eerlijk te zijn heb ik dat gevoel nu nog. Hier in de Verenigde Staten hebben we de coronasituatie zo slecht als mogelijk kon aangepakt.”

Rapinoe wil echter een tweede olympische gouden plak veroveren, na haar titel met het Amerikaanse team op de Spelen in Londen in 2012. “Ik voel dat ik opnieuw moet beginnen”, stelde ze. “Hetgeen ik hoorde over de ‘camps’ bij de Amerikaanse nationale ploeg, is dat ze super veilig zijn. Iedereen voelt er zich goed en ze hebben nog geen coronagevallen gehad. Dat stemt me tevreden. Ik wil er in januari weer bij zijn. Ik moet een keer hervatten en met de Olympische Spelen in het vooruitzicht is dit het juiste moment.”