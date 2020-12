LA Lakers lijden tweede nederlaag in NBA

De LA Lakers hebben maandag hun tweede nederlaag van het seizoen moeten incasseren in de NBA. De ploeg rond superster LeBron James moest het met 107-115 afleggen tegen de Portland Trail Blazers. De Lakers, regerend kampioen in de NBA, verloren ook al de openingswedstrijd van het seizoen tegen stadsgenoot LA Clippers. James en co herstelden zich daarvan met twee overwinningen.