Jae’Sean Tate (ex-Antwerp Giants) maakt knap debuut in NBA

Jae’Sean Tate heeft een knap debuut gemaakt in de NBA. De 25-jarige en 1m93 grote forward won in 2019 met Antwerp Giants de Beker van België en veroverde brons in het Antwerps Sportpaleis in de Champions League. Vorig seizoen werd hij uitgeroepen tot MVP van de Australische League en schitterde hij bij Sydney Kings.

In november versierde Tate een driejarig contract bij Houston Rockets. Vorige week kwam hij nog in het nieuws toen hij op training in de clinch ging met de nukkige superster James Harden (ontevreden bij de Rockets, red), maar in de eerste twee wedstrijden liet hij alvast een positieve indruk na. Als rookie opende hij afgelopen weekend met 13 punten in de voor Houston Rockets nipt verloren, na één overtime, partij tegen Portland Trail Blazers en afgelopen nacht kwam hij weer 25 minuten in actie.

Tate tekende voor 5 punten, 7 rebounds en 2 assists maar verloor met Houston Rockets wel on the road en met 124-111 van Denver Nuggets. James Harden was goed voor 34 punten, 6 rebounds en 8 assists. Bij Denver kwamen maar liefst zeven spelers in de dubbele cijfers en werd Jamal Murray met 21 punten topschutter. Nikola Jokic (19 punten, 12 rebound, 18 assists) lukte zijn 43ste triple-double in zijn NBA-carrière.

De 2m13 grote Serviër rukt in de All Time Ranking inzake triple-doubles op naar de negende plaats. Zijn 18 assists zijn ook een record voor een center. Jokic verbreekt het record van de legendarische Wilt Chamberlain in...1968.

Nieuw verlies voor kampioen LA Lakers

Kampioen Los Angeles Lakers geraakt dan weer niet onder stoom. De Lakers verloren in hun vierde partij, opnieuw in het eigen Staples Center, voor de tweede keer. LeBron James tekende wel voor 29 punten, 9 rebounds en 6 assists, maar dat volstond niet voor winst versus Portland Trail Blazers. Damian Lillard leidde met 31 punten en met de steun van de Turk Enes Kanter (14 punten, 12 rebounds) Portland on the road naar een 107-115 zege. Bij de Lakers geen Alex Caruso. Hij miste de partij omdat hij de gezondheidsprotocollen in verband met de coronamaatregelen niet goed had opgevolgd.