Wout van Aert over de Olympische Spelen: “Ik wil zeker knechten voor Remco Evenepoel”

Wout van Aert blikte in een interview met Humo nog eens uitgebreid terug op zijn wonderjaar 2020. Onze landgenoot keek ook vooruit naar wat 2021 te bieden heeft. De renner van Jumbo-Visma maakt van de tijdrit op de Olympische Spelen in Tokio een doel en ook de wegrit speelt in zijn achterhoofd. “Maar als Remco als speerpunt van de Belgische ploeg wordt uitgespeeld, zal ik mij zeker ten dienste stellen van hem.”

2020 was voor Wout van Aert een topjaar. De Strade Bianchi, zijn eerste koers na de lockdown, was meteen een schot in de roos. “Strade Bianchi was het kantelpunt. Als je eerste koers zo goed meevalt, sta je ’s anderendaags op als een ander mens. Uit die zege heb ik zoveel vertrouwen geput dat alles nadien vanzelf ging.”

Veel ging vanzelf, want Van Aert won daarna onder meer nog Milaan-Sanremo en twee ritten in de Tour de France. Maar op de wegrit en de tijdrit van het WK en in de Ronde van Vlaanderen strandde hij op de tweede plaats.

De Fransman Julian Alaphilippe klopte Van Aert op het WK op de weg. — © Photo News

Of de zwangerschap van vrouwlief Sarah heeft geholpen om de teleurstelling van zijn tweede plaats op de wegrit van het WK en de Ronde van Vlaanderen door te spoelen? “Zeker bij de Ronde heeft het níét geholpen. Sarah heeft vanalles geprobeerd om me op te beuren, maar ik ben er toch een paar dagen slecht van geweest. Na het WK was ik eerst teleurgesteld, dat heeft iedereen kunnen zien. Nadien is er trots voor in de plaats gekomen. Ik had het gevoel dat ik er dichtbij was geweest, maar ik besef nu dat er niet meer in zat. Ik heb niet echt iets fout gedaan.”

Mathieu Van der Poel en Remco Evenepoel

De vergelijking met mede-alleskunner Mathieu Van der Poel die de Ronde van Vlaanderen voor Van Aert won, is nooit ver weg. “In het veldrijden vond ik het lastiger om altijd met Mathieu vergeleken te worden. Neem nu wat me in de Ronde van Vlaanderen overkomen is: als dat in de cross gebeurt, ben ik in de ogen van de mensen altijd de loser. Op de weg is het anders: iedereen beseft dat je er al die andere kleppers hebt afgereden.”

Tegenwoordig zijn Van Aert en Van der Poel allebei weer in het veld te zien. — © Photo News

OVer 2021 had Van Aert iets te zeggen over de Olympische Spelen. Onze landgenoot maakt er geen geheim van dat de tijdrit een doel is, maar ook de wegrit speelt in zijn achterhoofd. “Ik heb het parcours van de wegrit bestudeerd en het ziet er erg lastig uit. Op het eerste gezicht lijkt het meer op het lijf van Remco geschreven. Maar goed het is een eendagskoers en dan kun je altijd wat meer dan wanneer de beklimmingen zich in een grote ronde. Maar het wordt kantje boord, ja. Het is nog veel te vroeg om al over een rolverdeling te spreken. Maar als Remco als speerpunt van de Belgische ploeg wordt uitgespeeld, zal ik mij zeker ten dienste stellen van hem. Ik heb al getoond dat ik er niet vies van ben om iemand te helpen.”