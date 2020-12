De Knappe Ontdekker zorgt voor warmte

Tijdens de laatste weken voor de kerstvakantie werd er nog hard gewerkt in De Knappe Ontdekker. Leerlingen knutselden niet alleen hun nieuwjaarsbrief, ze maakten ook meer dan 100 kerstkaartjes voor de bewoners van woonzorgcentrum 'Heyvis' en 'Huize Lieve Moenssens'.

Vorig jaar stonden de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar nog luidkeels te zingen voor de bewoners van 'Heyvis'. Daarna gaven de leerlingen elke bewoner een zelfgemaakte kerstkaart. Corona gooide dit jaar roet in het eten. Een bezoek aan het woonzorgcentrum was niet mogelijk. Maar de leerlingen kropen toch in hun potloden en knutselden opnieuw kerstkaartjes voor de bewoners. Ook de leerlingen van de andere klassen deden enthousiast mee. Zo konden ze ook de bewoners van 'Huize Lieve Moenssens' voorzien van een zelfgemaakt kerstkaartje. Ze hopen zo toch een beetje extra kerstsfeer te hebben gebracht!