Op verkenning in de 5 kerkdorpen met Neos Kinrooi

Het bestuur van Neos Kinrooi heeft in ieder kerkdorp wandelingen uitgestippeld om mensen apart, in eigen bubbel, naar buiten te laten komen. Gezien de positieve reacties van de leden, wil Neos Kinrooi deze wandelingen ook beschikbaar stellen voor niet-leden. Iedereen kan deelnemen tot 31 januari 2021. Het is een aangenaam familiegebeuren om samen te wandelen en de vragen op te lossen. Niet leden kunnen de routes voor de 5 kerkdorpen aanvragen via kinrooi@neosclub.be, of komen ophalen bij een van de bestuursleden die je kan vinden op de website van Neos Kinrooi. Ook voor de winnaars onder de niet-leden zijn er verrassingen voorzien. Die koopt Neos aan bij de plaatselijke handelaars om ook hen op deze manier te steunen in deze moeilijke periode.