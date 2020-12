Jeffrey Epstein en Gishlaine Maxwell in 2005. — © Patrick McMullan via Getty Image

Ghislaine Maxwell, die in een gevangenis in New York vastzit op verdenking van het ronselen van minderjarige meisjes voor seks met multimiljonair Jeffrey Epstein en diens entourage, mag niet vrijkomen op borgtocht. Volgens de New Yorkse rechter Alison Nathan is er een te groot vluchtrisico.