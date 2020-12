Een architectenwoning in de Vennestraat is dinsdagmorgen vernield door een brand. — © Tom Palmaers

Genk

In de Vennestraat in Genk heeft een uitslaande dakbrand dinsdagochtend de bovenverdieping vernield van een huis in renovatie. Het vuur dat mogelijk al een tijd woedde, werd rond 3.15 uur opgemerkt door een buur.