Gemeente werkt samen met Gingelom voor preventie en noodplanning

“Deze deskundige zal een noodplan uitwerken in geval van noodsituaties of rampen”, vertelt burgemeester Kristof Pirard. “We hebben met de coronacrisis gemerkt dat hier behoefte aan is. De gemeente Gingelom gaat de deskundige aanwerven, de bedoeling is dat die halftijds in het gemeentehuis van Heers zal werken op vaste uren. De procedure voor de aanwerving is nu gestart, midden 2021 zou de deskundige in dienst moeten zijn.”

