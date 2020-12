“Voilà, ik voel me ineens dertig jaar jonger.” Jos Hermans (96) is de allereerste Vlaming die het Pfizer/BioNtech-vaccin tegen Covid-19 heeft gekregen, samen met een 102-jarige vrouw in Bergen en een 101-jarige kloosterzuster in Sint-Pieters-Woluwe. “Het begin van de nieuwe hoop.”