RECONSTRUCTIE. Hoe de ene Sloveen op de Plank over de ander wipte

L’histoire se répète. Zo ook in de Tour de France. In 1968 verschalkt Jan Janssen Herman Van Springel in de afsluitende tijdrit en wint de Tour met 38 tellen. 21 jaar later was het opnieuw prijs. Greg LeMond sjeest met zijn aerodynamische opzetstuur voorbij Laurent Fignons paardenstaart en pakt het geel met acht luttele seconden. Op 19 september 2020, na 31 jaar wachten, voltrekt zich een nieuw mirakel. Ditmaal vertolken twee Sloveense boezemvrienden de hoofdrol. Een reconstructie.