Olympisch skikampioene onder vuur omdat ze baby in dik sneeuwtapijt gooit: “Er was geen enkel risico”

De skikampioene verdedigde zich door de making-of te posten. “Er was geen enkel risico”, klinkt het. — © DAILY MAIL

Julia Mancuso (36) won in 2006 de gouden medaille op de Olympische Winterspelen en dacht nu de harten van gebruikers van sociale media te winnen met een leuke video. Maar toen ze haar eenjarig zoontje in een centimetersdik sneeuwtapijt gooide zodat hij helemaal verdween, lieten de negatieve reacties niet lang op zich wachten. “Hij ziet er duidelijk bang uit” en “baby’s lachen soms omdat ze angst hebben”, klonk het onder meer. De skikampioene verdedigde zich door de making-of te posten. “Er was geen enkel risico”, klinkt het.